Aldeia Sesc de Artes terá 1ª edição 100% on-line e gratuita

O Sesc Goiás realiza, de 25 a 29 de novembro, a 7ª edição da Aldeia Sesc de Artes. Porém, devido a pandemia do coronavírus, o formato será totalmente on-line. Na programação, shows musicais, espetáculos e workshops com artistas de renome nacional. Assim, o evento terá apresentações do músico Hélio Ziskind, do cantor Renato Teixeira e do ator global Armando Babaioff. Tudo será transmitido pelo canal do Sesc no Youtube.

Outra novidade é que todas as atrações – incluindo as oficinas – serão gratuitas e terão intérprete de Libras. “A não cobrança de ingressos e o intérprete de Libras em todas as apresentações reforçam a preocupação que o Sesc tem em tornar cada vez mais acessível a cultura para o trabalhador do comércio e para o público em geral”, afirma a Assistente de Cultura do Sesc, Joyce Lynch.

O diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim, exalta a importância cultural e econômica do evento, uma vez que, segundo ele, a Aldeia Sesc de Artes é um dos principais eventos culturais de Goiânia: “A programação contempla a riqueza cultural artística do nosso Estado e fomenta muitos grupos locais.”

Programação

No dia 25, uma quarta-feira, a programação do Aldeia Sesc de Artes, evento do Sesc Goiás, começa com show da banda Maria Teimosa, a partir das 12h. Além disso, a partir das 19h, acontece a mesa “Arte E Cultura: O Que É? Onde Está? Como Reconhecer?”, ministrada pelos atores Armando Babaioff e por Renato Livera, diretamente do Rio de Janeiro. Para fechar o primeiro dia, acontece o show “Um poeta e um violão”, do cantor Renato Teixeira.

A programação de quinta-feira (26/11) começa às 12h, com o show Cerrado Blue Sessions, com Flavio Robbie Trio, com clássicos do blues e do soul e os trabalhos autorais do artista. O dia ainda tem o espetáculo “Teatro Figos e Folhas”, da Matula Cênica, a partir das 19h. Ademais, acontece o espetáculo Dança Adobe, de Luciana Caetano, a partir das 20h.

Na sexta-feira (27/11), o Aldeia Sesc de Artes também começa às 12h, com o show Íntimo, de Ingrid Lobo. Às 19h, acontece o espetáculo Acaso, da Cia Catavento, de Goiás. Para finalizar o dia, tem show da excelente banda goiana Boogarins.

O sábado (28/11) começa às 12h, com o show “Ê Saudade”, de Fabiana Oliveira e Marcinho Leonardi, que homenageia o axé dos anos 90. A partir das 17h, tem o espetáculo para crianças “Histórias Mal Contadas”, da Cia Concertina (DF). Além disso, tem atração para as crianças, com Hélio Ziskind e Banda.

O domingo (29/11), último dia do Aldeia Sesc de Artes 2020, tem show, a partir das 12h, de Almir Pessoa, Marcus Biancardini e Jairo Reis. Ademais, a partir das 15h, acontece o espetáculo para crianças “Os Saltimbancos”, do grupo de teatro Guará. O show de encerramento será da banda Mr. Gyn, com as participações de Bruno Gouveia e Carlos Coelho, do Biquíni Cavadão.

Workshops

O Aldeia Sesc de Artes também terá dois workshops em sua programação. O “Som em Cena – Sonorização e Criação De Trilha Sonora Em Teatro”, será ministrado por Marcello H. Assim, acontece de 24 a 28 de novembro, das 16h às 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI! Dessa maneira, a proposta da oficina é conhecer e experimentar o processo de criação de uma trilha sonora para teatro.

Já entre os dias 25 e 27 de novembro, das 18h às 20h, o evento do Sesc Goiás terá o workshop “Ser Ator – Criador”, com o ator Armando Babaioff. O foco da oficina é a interferência do ator nos processos de autoria da encenação e do texto, o ser “ator-criador”. As inscrições podem ser feitas AQUI.

Serviço: Aldeia Sesc de Artes 2020

Quando: De 25 a 29 de novembro

Transmissões: shows e espetáculos podem ser vistos pelo canal do Sesc no Youtube