Caiado anuncia estadualização do Hospital das Clínicas de Jataí

O governador Ronaldo Caiado (Dem) anunciou, na última quinta-feira (19), que os trâmites para o processo de estadualização do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, o Hospital das Clínicas de Jataí, já foram finalizados. De acordo com o gestor, a mudança oferecerá à unidade “uma melhor estrutura que irá otimizar o atendimento à população da região Sudoeste”.

De acordo com Caiado, serão 116 leitos no hospital, com 37 deles exclusivos para atendimento de pacientes com covid-19.

No dia 25 deste mês, o deputado estadual Zé Carapô (DC) concedeu entrevista em Jataí, sua cidade natal, para informar que já estavam em andamento os preparativos para estadualização do hospital.

Desde o início do mandato, o deputado tem se reunido com o secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino, para pôr em curso a estadualização da unidade, e chegou a solicitar ao governo de Goiás que assumisse a gestão e custo do hospital para atender a cidade de Jataí e região do Sudoeste goiano.

Ele ressaltou, à época, que o governador Ronaldo Caiado defende a regionalização da saúde.