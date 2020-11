Coligação de Maguito solicita investigação das fake news sobre a saúde do candidato

A coligação Pra Goiânia Seguir em Frente protocolou, nesta semana, juntamente à Polícia Judiáciaria Eleitoral (Polícia Federal), pedido de investigação à produção e divulgação de fake news nas redes sociais sobre o estado de saúde do candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB).

A frente política relatou que a disseminação das notícias falsas vem acontecendo desde o resultado das eleições, no último domingo (15/11), onde Maguito venceu o primeiro turno com 36,02% dos votos válidos.

Segundo Agenor Mariano, coordenador-geral da campanha, “a coordenação da campanha lamenta e repudia a atitude de pessoas que, de forma desumana e criminosa, espalham fake news com objetivos eleitorais. Não podemos permitir que o debate eleitoral desça a este nível”, reclamou.

Na ação movida pela coligação um áudio e um print de um grupo de whatsapp mostram contato do suposto autor de uma notícia sobre um falso falecimento do candidato do MDB. A Polícia Judiciária, que possui mecanismos para identificar os autores, está investigando em segredo de notícia para não haver inteferência na apuração dos fatos.