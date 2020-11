“Salvamos Maguito na unha”, diz médico do Albert Einstein

O candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), está internado desde do dia 27, com covid-19, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em uma entrevista dada à TV Brasil Central (TBC) nesta sexta-feira (20), um dos médicos responsáveis pelo tratamento de Maguito afirmou que o dia da eleição, no último dia 15, foi “o mais difícil do tratamento de Maguito até agora”. “Houve uma mobilização da equipe médica para reverter o quadro” de piora do candidato, afirmou o médico.

O profissional, que preferiu não se identificar, afirmou que, no dia em questão, “salvou Maguito na unha”. Devido à piora no quadro do candidato, vários procedimentos foram realizados. No entanto,, agora, de acordo com o boletim médico, Maguito se encontra estável e está reagindo bem ao tratamento.

Entenda o caso

Maguito Vilela foi internado no hospital Albert Einstein, no último dia 27, com cerca de 75% dos pulmões comprometidos e precisou ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Depois de uma piora no dia das eleições,15, Maguito apresentou melhoras em seu quadro, com os novos boletins médicos divulgados. A candidatura do emedebista continua com a agenda normal.

O Dia Online entrou em contato com a assessoria do candidato que preferiu não se pronunciar sobre o caso.