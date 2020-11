Homem negro é morto em supermercado de Porto Alegre

Na noite desta quinta-feira,19, um homem de cerca de 40 anos, identificado como João Alberto Silveira Freitas, morreu após ser espancado na porta de uma das unidades do supermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS). De acordo com às imagens, o homem foi morto por um segurança e um PM temporário.

Em vídeos divulgados pelas redes sociais é possível ver a agressão dos homens que foram presos, suspeitos de homicídio doloso. De acordo com testemunhas João teria discutido com uma das funcionárias do supermercado e foi conduzido pelo segurança da loja até o estacionamento. O PM que fazia compras no local também acompanhou o ato que foi seguido das agressões.

Funcionários do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a se deslocar até o local, fizeram massagem cardíaca, mas ele acabou não resistindo.

O caso teve repercussão nacional, principalmente por ser na véspera da comemoração do Dia Da Consciência Negra. Vários internautas compararam o episódio ao de George Floyd que foi morto por policiais nos Estados Unidos nesse ano.

