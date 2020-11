PRF apreende 49 toneladas de óleo de soja transportado em tanque de combustível

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um caminhão que carregava mais de 49 toneladas de óleo de soja em compartimento que antes era usado para transportar etanol. A fiscalização ocorreu na BR 153, nesta sexta-feira (20), na unidade operacional da PRF em Itumbiara. O produto era levado para uma indústria alimentícia na cidade.

Durante a fiscalização o motorista do caminhão entregou uma nota fiscal do processo de descontaminação, porém isso não permite que veículo que já transportou combustível possa transportar produtos para consumo humano. A PRF constatou que os tanques utilizados para o transporte já foram usados pela mesma empresa quando lidava com produtos perigosos.

O caso foi encaminhado para a Vigilância Sanitária e para a Polícia Civil. A legislação brasileira proíbe o transporte de produtos para consumo humano ou animal em veículo, ou equipamentos de transporte já utilizados para a movimentação de produtos perigosos.