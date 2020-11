Deputados e vereador do PSL anunciam apoio a Maguito

As principais lideranças do PSL em Goiás definiram nesta segunda-feira , 23, apoio à candidatura de Maguito Vilela (MDB) a prefeito de Goiânia. Na reunião, parlamentares, suplentes de vereador e a ex-candidata a vice-prefeita Rose Castelo destacaram o perfil pacificador, diplomático e agregador de Maguito como determinantes para a contribuição da legenda neste segundo turno. O candidato a vice-prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o presidente regional do MDB, Daniel Vilela, agradeceram a confiança e reafirmaram o compromisso de Maguito de implementar uma gestão moderna e que traga mais qualidade de vida aos goianienses. Já são sete partidos (PSL, PSB, PDT, Solidariedade, PROS, PL e PRTB) que declararam apoio à candidatura do emedebista no segundo turno em Goiânia.

O deputado federal e líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir, destacou que Aparecida de Goiânia se tornou destaque nacional pelo salto de desenvolvimento que obteve a partir dos mandatos de Maguito, um dos motivos que o qualificam como o melhor quadro para administrar Goiânia. “A gente não pode esquecer o atual prefeito, que fez um trabalho fenomenal. Goiânia é um canteiro de obras e a continuidade de gestão de excelência passa, sem dúvida nenhuma, pela eleição de Maguito, que fez muito por Aparecida e também vai fazer pela nossa capital”, enfatizou.

O deputado estadual Humberto Teófilo destacou a união do grupo e disse se empenhar para que Maguito amplie ainda mais a vantagem de votos que conquistou no primeiro turno. “Estamos felizes em declarar o nosso apoio. Com certeza, vamos garantir no próximo domingo uma grande vitória. Maguito vai fazer uma administração que vai fazer a diferença”, frisou. Também deputado pela legenda, Paulo Trabalho se solidarizou quanto aos ataques que a coligação Pra Goiânia Seguir em Frente tem sofrido do adversário na campanha. “Sabemos que foram ataques injustos sobre a saúde de Maguito. Deus tem que dar muita força a ele para que possa resistir a tudo isto e, não tenho dúvidas que será eleito, para continuar o trabalho de Iris Rezende em nossa capital”, destacou Paulo.

Vereador do partido em Goiânia, Lucas Kitão afirmou que o apoio do PSL se dá por causa da convergência de pensamentos em muitos projetos. “O principal deles, na minha visão, é o de produtividade. Goiânia precisa produzir mais, gerar mais empregos, reduzir impostos e tenho certeza que Maguito é o mais preparado para isso. Temos a prova do que ele fez em Aparecida e é exatamente o que precisamos para Goiânia”, ressaltou.