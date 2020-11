Suspeito de arrancar globos oculares de compadre em Bonfinópolis é preso

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última quinta-feira (19), um jovem de 25 anos suspeito de matar um homem e extrair seus globos oculares após a vítima ter, supostamente, assediado sua esposa. A vítima era vizinha e compadre do suspeito.

A prisão cautelar contra o jovem foi cumprida por meio da Delegacia de Polícia de Bonfinópolis com apoio da 2º Delegacia Regional, Instituto de Identificação da Polícia Civil e 1º Núcleo Regional da Polícia Técnico-Científica. O suspeito é considerado de altíssima periculosidade, com histórico de roubo majorado, receptação, porte de arma e adulteração de veículo.

Segundo a Polícia Civil, homem foi preso por envolvimento em homicídio qualificado por meio cruel. A vítima é Ademostero Batista da Silva, de 48 anos, ambos vizinhos e compadres, moradores de Bonfinópolis. Segundo apurado, no início do mês de fevereiro deste ano, o suspeito tomou conhecimento de que seu vizinho teria enviado mensagens de cunho sexual para sua esposa, assediando-a, inclusive oferecendo valores em troca de relação sexual.

O suposto autor teria, então, de forma premeditada, surpreendido a vítima durante a noite, agredindo-lhe com pauladas e causando múltiplas lesões, como fraturas de ossos faciais (nasal, maxilar, mandibular e frontal), lesão torácica. Além disso, segundo a polícia, o suspeito teria extraído os glóbulos oculares e dentários da vítima, causando-lhe a morte com sete facadas pelo corpo.

O homem teria, em seguida, colocado vítima no porta-malas e se dirigido à ponte do Rio das Caldas, município de Leopoldo de Bulhões, jogando o corpo no local.

A investigação durou cerca de 7 meses e descobriu que o suposto autor, após a morte, pegou o celular da vítima e escreveu mensagens aos familiares dizendo que sairia da cidade, para local sem contato, com intenção de induzir a erro e simular que a vítima estaria viva.

O suspeito se encontra detido em cela na Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia, pelo período de 30 dias, quando, conforme a polícia, será postulada sua prisão preventiva.