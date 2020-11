Ultrapassagem malsucedida faz 3 vítimas fatais em Rio Verde

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas na manhã do último domingo (22/11), após uma ultrapassagem dar errado na BR-452, em Rio Verde, Sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de passeio tentou ultrapassar outro, mas durante a manobra, o motorista que fazia a ultrapassagem perdeu o controle da direção e causou um acidente.

Segundo a PRF, ao tentar fazer a ultrapassagem, o veículo de passeio acabou colidindo com o que estava sendo ultrapassado e ambos invadiram a pista contrária, batendo num caminhão que vinha no sentido oposto.

Ainda de acordo com a PRF, em um dos automóveis duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, sendo socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. No outro carro, o motorista morreu. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

A PRF informou que local do acidente está bem sinalizado com linha divisora de fluxo e não existe proibição de ultrapassagem.