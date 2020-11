Vereador do Cidadania tem votos anulados e dispara “estou sendo vítima de uma injustiça”

O vereador Marlon dos Santos Teixeira (Cidadania), que foi eleito em Goiânia no último dia, 15, teve os votos anulados pelo juiz Wild Afonso Ogama, que atendeu a um pedido do PROS, alegando o descumprimento da lei que obriga todos os partidos a ter 30% das candidaturas destinadas a mulheres.

No vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira,23, Marlon afirma que “estão tentando tirar o nosso sonho de ajudar o próximo” e em nota complementou “estão querendo vencer no tapetão”. O vereador teve os votos anulados no último sábado, 21.

De acordo com a decisão, o único vereador eleito pelo partido teve o diploma suspenso e não vai poder assumir seu cargo na Câmara Municipal de Goiânia, em 2021. Mas, o presidente do partido Virmondes Cruvinel avisou que o Cidadania vai recorrer a decisão.