Familiares, amigos e famosos comparecem ao velório de Seu Francisco em Goiânia

Seu Francisco como era conhecido, morreu após ficar 14 dias internado em um hospital da capital. O velório acontece na tarde desta terça-feira, 24, no cemitério Jardim das Palmeiras e contou com a presença de seu filho Zezé de Camargo que chegou ao local por volta das 11h20, acompanhado de sua mãe e viúva de Francisco Helena Camargo. Além disso, o governador Ronaldo Caiado também foi prestar solidariedade a família.

Luciano com quem Zezé faz dupla, não pode comparecer ao velório por ter sido diagnosticado com covid-19. Além disso, os outros filhos de Francisco, como Emanuel e Wellington Camargo também estavam presentes. Tanto o velório como o enterro serão restritos a familiares e amigos próximos para evitar a disseminação do coronavírus.

Internação

Seu Francisco foi internado no dia 10 de novembro, após sentir fortes dores no intestino. Passou por uma cirurgia de emergência quatro dias depois para estancar o sangramento do órgão. O hospital Órion, por meio de nota informou que o paciente morreu às 23h05 dessa segunda-feira.

Dois Filhos de Francisco

O filme que conta a história da família Camargo, foi lançado em 2005. “2 Filhos de Francisco” levou mais de 5 milhões de pessoas aos cinemas. A história mostrou a infância até a ascensão da dupla pelo Brasil, sua música que já era bastante popular na época ajudou a alavancar o sucesso nos cinemas. Seu Francisco passou a ser conhecido por todo o Brasil devido ao grande consumo da produção cinematográfica, que será relembrada hoje pela Rede Globo de televisão como homenagem ao pai de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil.