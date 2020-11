Goiás lança serviço de denúncias de violência contra a mulher pelo Whatsapp

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) divulgou, nesta segunda-feira, o número de Whatsapp que será responsável por receber denúncias de violência contra a mulher. O serviço está vinculado ao Ligue 180, serviço do governo federal. O número de telefone foi lançado por meio de live com a participação da secretária de Desenvolvimento Social do Governo de Goiás, Lúcia Vânia, e da secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Britto.

Lúcia Vânia acredita que a pandemia “teve um impacto muito grande nas estatísticas da violência doméstica, estamos conseguindo avançar no fortalecimento da rede de proteção da mulher em Goiás. E é com alegria que divulgamos essa nova ferramenta para que a proteção seja mais efetiva: o Ligue 180 pelo aplicativo WhatApp”, comemorou a secretária.

A criação da ferramenta do 180 também no aplicativo de mensagens, tem o objetivo de facilitar as denúncias, até mesmo, por parte de mulheres que moram no exterior. “Caso se sintam abusadas ou presenciem algum crime contra brasileiras, como tráfico e exploração sexual, elas podem usar o aplicativo que o governo federal entra em contato com a embaixada brasileira naquele país”, explicou a superintendente da Mulher e da Igualdade Racial, da Seds, Rosi Guimarães.

O número divulgado pela Seds para fazer denúncias de violência doméstica pelo Whatsapp é o (61) 99656-5008.