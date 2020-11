PRF detém homem foragido da Justiça há dois anos

Policiais rodoviários federais capturaram um foragido da Justiça, condenado por tráfico de drogas, na tarde de ontem, 23, na BR 070, em Jussara, na região oeste de Goiás. Ele foi parado após forçar ultrapassagem em uma curva.

A equipe da PRF realizava o policiamento ostensivo na rodovia quando se deparou com um veículo de luxo forçando uma ultrapassagem em trecho de curva, colocando em risco a segurança na via, e pararam o Jeep para fiscalização.

Durante a checagem do motorista e da passageira, os policiais constaram que havia um mandado de prisão em desfavor do condutor, emitido pela Justiça do Paraná. A ordem de prisão foi expedida no dia 23/11/2018, exatamente dois anos antes.

O homem, de 38 anos, estava acompanhado da esposa e duas filhas retornando da região do lago dos Tigres, em Britânia, para Goiânia, onde reside atualmente.

Ele foi detido e conduzido à delegacia de polícia civil de Jussara (GO), para os encaminhamentos devidos.