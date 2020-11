Morre Maradona aos 60 anos

Considerado o maior jogador de futebol da história da Argentina, Diego Maradona morreu nesta quarta-feira, 25, aos 60 anos. Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, na Argentina, segundo o Jornal “Clarín”.

No começo do mês o ex-jogador passou por uma cirurgia no cérebro e recebeu alta oito dias depois.

O eterno camisa 10 da Argentina, teve sua era de ouro em 1986, quando ele foi determinante para a conquista da Copa do Mundo daquele ano pela Argentina. O mundial que foi realizado no México, elevou Maradona a ser comparado com Pelé.