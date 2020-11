Polícia Civil prende suspeito de crimes de furto e roubo a residências

O Grupo de Repressão a Roubos (GARRA), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), efetuou a prisão temporária de Leandro de Freitas Pereira, de 32 anos, na última segunda-feira (23/11). O suspeito tem mais de 15 passagens pelos crimes de furto e roubo a residência, e no dia 19 de outubro invadiu uma moradia no bairro Parque Oeste Industrial a fim de roubar.

Sob ameaça, o investigado e outro suspeito fizeram a vítima entregar diversos pertences, dois notebooks, uma caixa de som JBL, um relógio, um colar de ouro, uma pulseira, uma mochila e um celular.

Após investigações da Deic, Leandro foi preso na cidade de Abadia de Goiás, onde estava escondido na casa do pai. O indivíduo que estava foragido e cumpria pena no regime semiaberto, já tinha em seu nome um mandado de prisão definitiva.

Segundo a Polícia Civil, parte dos objetos roubados na residência do Parque Oeste foram recuperados pela equipe policial. As averiguações seguem para efetuar a prisão do comparsa.