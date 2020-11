Polícia de Goiás publica cartilha sobre golpes usados por criminosos na Black Friday

A Polícia Civil de Goiás divulgou, nesta quarta-feira (25), uma cartilha com informações de auxílio na prevenção contra golpes na Black Friday, dia em que as empresas fazem promoções e liquidações de suas mercadorias. A corporação chama a atenção para links suspeitos e mensagens falsas que podem levar o consumidor a ser vítima de estelionato nesta sexta-feira, dia 27, data do evento.

A cartilha traz informações sobre os principais tipos de golpe que são aplicados na Black Friday e que induzem indivíduos desprevenidos a compartilharem informações bancárias e fazerem depósitos para os bandidos.

Ainda conforme a Polícia Civil, amanhã, quinta-feira (26/11), o delegado Cássio Arantes, adjunto da Deic, concederá entrevista orientativa sobre os cuidados que se deve tomar nesta Black Friday para não cair em golpes.

Confira as informações divulgadas na cartilha da PC sobre os golpes usados na Black Friday: