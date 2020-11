Aprovados em concurso da segurança pública de Goiás ganham data de nomeação

O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou, nesta quinta-feira (26/11), o cronograma de nomeação dos 500 candidatos aprovados no concurso público de Agente de Segurança Prisional da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária. A nomeação será escalonada em dez etapas, com início em novembro de 2020 até agosto de 2021, contemplando 50 candidatos por período de convocação.

O cronograma do certame, regido pelo Edital nº 1/2019 – ASP-DGAP, foi publicado no Diário Oficial do Estado e o documento pode ser acessado pelo portal: www.administracao.go.gov.br. Segundo o cronograma, os primeiros 50 aprovados serão chamados já no próximo dia 30 de novembro. As demais nomeações ocorrerão em 30 de dezembro de 2020, 29 de janeiro de 2021, 26 de fevereiro, 30 de março, 30 de abril, 28 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 30 de agosto de 2021.

Os aprovados terão suas nomeações publicadas no Diário Oficial, que poderá ser acessado por meio do endereço http://diariooficial.abc.go.gov.br/. Conforme a Sead, os candidatos aprovados vão atuar em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Luziânia, Caldas Novas, Palmeiras de Goiás, Rio Verde, Goianésia e Formosa, conforme vagas disponibilizadas no certame.