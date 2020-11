Câmara de Goiânia aprova projeto que proíbe cursos à distância na área da saúde

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (25/11), em última votação projeto que impede a realização de cursos online na área da saúde. A medida valerá para cursos técnicos, de nível superior e de pós-graduação.

Caso vire lei, a proposta se estenderá as redes de ensino públicas e privadas de Goiânia. Além disso, o descumprimento dessa medida poderá acarretar em multa de 5 mil reais para a instituição, podendo esse valor ser triplicado, bem como a cassação do alvará de funcionamento do entidade educacional.

A propositura da lei foi iniciada pela vereadora Sabrina Garcêz (PSD), em 2018. A vereadora apresentou como justificativa que “a formação de profissionais neste setor exige aprofundamento de conhecimentos teóricos e técnicos que podem ser prejudicados pela metodologia aplicada à distância. E as tecnologias em saúde são extremamente dinâmicas, como aplicação de vacinas que requerem do estudante o contato direto com o paciente, com métodos aprendidos presencialmente”.