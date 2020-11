Semirreboque enviado para substituir carreta roubada é apreendido, em Porangatu

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta adulterada na tarde desta quarta-feira (25), na BR 153, em Porangatu, região Norte de Goiás. O veículo adulterado foi enviado pela empresa para realizar o transporte da carga que estava em uma carreta roubada, apreendida pela PRF no último sábado (21).

No sábado, a equipe da PRF descobriu, durante a fiscalização, que o semirreboque do caminhão estava adulterado, tentando esconder a verdadeira identidade: tratava-se de um veículo roubado há 10 anos no interior de São Paulo. Na ocasião, estava carregado com eletroeletrônicos avaliados em cerca de R$ 1 milhão. O semirreboque foi apreendido e levado para a polícia judiciária.

Nesta quarta-feira, a empresa enviou outro semirreboque para transferir a carga e continuar a viagem. No entanto, ao chegar na PRF, os policiais rodoviários federais realizaram a inspeção e constataram que essa carreta também estava com massa plástica e tinta tentando mascarar a supressão da gravação de identificação original.

O que o lixamento do número original tentava esconder, os policiais conseguiram descobrir: a carreta era baixada. Teve baixa após envolver-se em acidente de trânsito, do tipo tombamento, no ano de 2009 e não estava autorizada a circular.

O semirreboque permanece no pátio da PRF em Porangatu à disposição da polícia civil, responsável por realizar a perícia e abrir inquérito para investigação do caso.