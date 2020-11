Shoppings de Goiânia têm promoções e novos horários na Black Friday

O Black Friday é uma das datas mais esperadas pelos consumidores e comerciantes no ano. Em 2020, mais ainda, devido a pandemia do coronavírus, que afetou as vendas durante grande parte do ano. Assim, os shoppings de Goiânia e de Aparecida de Goiânia prepararam grandes promoções para a data, de até 70% de desconto.

Os centros de compras da capital e região metropolitana apostam que irão conseguir atrair os consumidores até o locais. Dessa forma, para evitar aglomerações e manter o distanciamento social, alguns estão com ofertas durante toda a semana. Além disso, um deles funcionará por 24 horas na sexta-feira (27/11). Os locais também prometem manter os protocolos de segurança sanitária.

Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostra que 97% dos shoppings esperam aumento de vendas em 21% durante a Black Friday 2020 em relação às semanas anteriores. Porém, na comparação com a data em 2019, a expectativa é de queda de 4% nas vendas.

Segundo relatório da Ebit Nielsen, empresa global de análise e medição de dados, as vendas on-line no Brasil durante a Black Friday devem crescer 27% em comparação à data em 2019. Uma explicação para o crescimento, mesmo em um ano com crise econômica, é que houve uma mudança nos hábitos de compras dos brasileiros. Dessa maneira, muitos irão preferir comprar on-line, evitando aglomerações.

E você, vai comprar on-line, ou irá visitar um dos shoppings de Goiânia?

A Black Friday nos shoppings de Goiânia e Aparecida

Flamboyant Shopping

O Flamboyant é um dos shoppings de Goiânia que está realizando sua Black Week, com as promoções acontecendo desde o dia 23 de novembro. E as ofertas, que chegam a 70%, continuam até o próximo domingo (29/11).

Em todos os dias de promoção, o funcionamento das lojas seguirá o horário convencional do shopping, das 10h às 22h. Porém, a exceção é a sexta-feira (27/11), quando todo o shopping estará aberto das 9h às 23h.

Goiânia Shopping

O Goiânia Shopping fará sua Black Friday de sexta-feira a domingo (27 a 29 de novembro), com promoções e descontos válidos para compras presenciais e on-line. O horário de funcionamento seguirá normal nestes dias.

Durante a Friday, o shopping vai ajudar os clientes a encontrarem as melhores ofertas, sem que eles tenham de sair de casa. Assim, haverá o serviço virtual gratuito de Assessoria de Compras. Para ter acesso à facilidade, basta o interessado chamar a assessora pelo WhatsApp (62) 9 9311-4468, das 14h às 20h, e dizer qual é o produto que está buscando.

Para quem fizer compras on-line, os produtos poderão ser retirados pelo drive-thru, bem como por delivery e pelos lockers (gavetas-cofre).

Shopping Bougainville

Um dos shoppings de Goiânia a fazer Black Friday, o Bougainville terá promoções apenas no dia 27 de novembro. Os descontos chegam a 50% nas lojas do centro de compras.

O shopping irá aumentará em 75% o número de seguranças no centro comercial para evitar confusões. Além disso, terá horário diferenciado, das 9h às 22h, para diluir o fluxo de pessoas. A maioria das lojas também estão fazendo vendas on-line e também pelo sistema drive-thru.

Passeio das Águas Shopping

O Passeio das Águas Shopping realiza também desde o dia 23 sua Black Week. Os descontos, que vão até o próximo domingo (29/11), são de até 70%. Na sexta-feira (27/11), o horário de funcionamento será estendido, até às 23h.

As compras poderão ser feitas no próprio centro de compras, mas também por Whatsapp e on-line, inclusive com a retirada no formato drive-thru. A cada R$ 350 em compras, o cliente concorrerá a um Jeep Compass Zero KM. Todo o processo de troca do cupom/nota fiscal será no formato online.

Buriti Shopping

Na sexta-feira (27/11), data oficial da Black Friday, o Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, funcionará em horário especial para que os clientes tenham mais tempo para fazerem suas compras, com abertura às 0h e fechamento às 23h59. Assim, os descontos chegam a 70%.

A Black Friday do centro de compras faz parte da campanha de Natal “Um fim de ano pra acreditar”. Isso significa que os clientes que comprarem acima de R$100 poderão participar da promoção que premiará com um carro 0Km quem acertar quantas bolinhas vermelhas contém no veículo.