Tatu Bola, famoso bar paulista, inaugura unidade em Goiânia

A rede de bares paulista Tatu Bola inaugura, nesta quinta-feira (26/11), a primeira unidade fora do estado de São Paulo. E a cidade escolhida para receber o 9º bar da rede foi Goiânia! Assim, a casa abre as portas para os clientes goianienses na Alameda Coronel Eugênio Jardim, nº 184, no Setor Marista.

Por enquanto, o Tatu Bola Goiânia só tem divulgado informações e feito reservas pelos Whatsapp. A medida é tomada para conter aglomerações nos primeiros dias de funcionamento. Então, caso você já esteja interessado em fazer uma visita, é melhor entrar em contato antes de tentar um lugar no bar pessoalmente. O telefone é o (62) 99254-9986.

Com cinco unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, nos bairros Itaim, Vila Olímpia, Berrini, Jardins e Tatuapé, primeiro o Tatu Bola chegou ao interior paulista. De acordo com a rede de bares, nas unidades em funcionamento a média mensal de público é de 50 mil pessoas. A aposta em Goiânia, segundo os sócios Alessandro de Ávila, Armando Lara e Vinicius Bueno é justificada pelo “fato do goianiense amar um bom bar”.

Atrações e cardápio do Tatu Bola Bar

Assim, quem for ao Tatu Bola pode esperar muita brasilidade e um ambiente bonito, com fitas penduradas no teto e um DNA de botequim, mas sem nada de simples. O ambiente é grandioso e confortável. Outra característica marcante são as apresentações de bandas ao vivo periodicamente. E o repertório engloba do pop rock ao sertanejo. Além disso, a programação inclui rodas de samba com feijoada aos sábados. Em outras unidades, também há transmissões de jogos de futebol.

O menu é variado, com diversas opções de comidas de boteco. Pelas redes sociais do Tatu Bola Goiânia já deu para ficar desejando carnes servidas na chapa e o croquete. Em breve, pretendemos fazer uma visita para compartilhar impressões e também os valores do cardápio, uma vez que não estão disponíveis no site ou no Instagram do novo bar da capital.

As caipirinhas são consideradas o carro chefe do bar. A mais famosa leva o nome da casa. Assim, a receita do drink tem uva e hortelã. Os drinks chegam à mesa tampados e a mistura final da bebida é feita pelo garçom, imediatamente antes de servir. Experiência gastronômica que fala, né?!