Tribunal de Justiça de Goiás faz live sobre a Semana Nacional de Conciliação

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), em parceria com a Prefeitura de Goiânia, fará o lançamento do projeto Cejusc Itinerante – Canal de Conciliação e Cidadania, nesta quinta-feira (26) às 17h, no instagram da entidade. O programa faz parte da 15ª Semana Nacional de Conciliação e em consiste em levar uma van com equipes dos dois órgãos para os bairros da capital para fazer negociações com contribuintes inadimplente.

A iniciativa tem o objetivo de por meio de servidor da prefeitura, analisar os débitos do contribuinte, no âmbito pré-processual e processual, assim realizando acordo que será homologado pelo juiz. Além disso, um servidor do Poder Judiciário conduzirá os trabalhos juntamente ao magistrado e prestará esclarecimentos sobre a solução de conflitos para a população.

A van percorrerá um bairro diferente a cada dia da Semana Nacional de Conciliação, que vai do dia 30 de novembro a 4 de dezembro. O atendimento no projeto itinerante será das 8h às 12h e das 14h às 18 horas, em escolas de cinco bairros de Goiânia, são eles Vera Cruz, Residencial São Carlos, Jardim Novo Mundo, Parque Atheneu e Jardim Guanabara.

Endereços dos Atendimentos

30/11 – segunda-feira

Região do Vera Cruz

ESCOLA NEIO LUCIO NACIFF – R. Padre Eliezer, Qd. VC-19, Lts. 5/11,- Conj. Vera Cruz, Goiânia – GO, 74490-235

01º/12 – terça-feira

Região do Residencial São Carlos

EM BERNARDO ÉLIS – Rua SC-33, esq. c/ Av. Comercial, Qd. 80, Área 5, Bairro São Carlos, Goiânia – GO, 74477-099

02/12 – quarta-feira

Região do Jardim Novo Mundo

EM BOM JESUS – Praça Washington, Qd. 171, Lts 9-13, nº 355, Jardim Novo Mundo Goiânia – GO, 74710-020

03/12 – quinta-feira

Região do Parque Atheneu

EM MARIA ARAÚJO DE FREITAS – Rua 18, c/ Rua 203, Área 2, Unidade 203, Parque Atheneu, Goiânia – GO, 74890-400

04/12 – sexta-feira

Região do Jardim Guanabara

EM MARECHAL CASTELO BRANCO – Rua GB-48, APM-I, em frente à Qd. 78, Jardim Guanabara III, Goiânia – GO, 74683-480