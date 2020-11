Inep divulga calendário do Encceja 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou no Diário Oficial da União (DOU), nessa quinta-feira (26), às regras do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. Às inscrições devem ser feitas entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2021. Já às provas serão aplicadas em abril.

Por causa da pandemia de coronavírus, as provas serão aplicadas somente no dia 25 de abril de 2021, um domingo. Os participantes poderão fazer as provas em todos os estados e no Distrito Federal.

Os alunos que fizeram a inscrição no ano passado e não compareceram deveram justificar a ausência, entre os dias 14 e 20 de dezembro.