PRF apreende carregamento de calças de marcas famosas avaliado em 400 mil

A PRF apreendeu um carregamento de mil peças de roupas falsificadas no início da tarde desta quinta-feira (26\11), na BR 070, na região central de Goiás. A carga está avaliada em cerca de R$ 400 mil.

Policiais rodoviários federais em fiscalização na unidade da PRF em Jaraguá, na BR 153, deram ordem de parada a um veículo, que tentou fugir.

Durante a fuga, o motorista realizou ultrapassagens perigosas, forçou passagem entre veículos, fez manobras arriscadas colocando em risco a segurança no trânsito e adentrou a BR 070, abandonando a caminhonete em meio à vegetação e fugiu.

Na carroceria os policiais localizaram sete fardos de calças falsificadas das marcas Calvin Klein e Patoge, totalizando mil peças. No mercado, vendidas como originais, as calças poderiam custar de R$ 200 a 500. O veículo foi levado para delegacia de polícia civil de Jaraguá.

Os policiais encontraram dentro do carro, que tem placas de Niquelândia (GO), os documentos pessoais do condutor e conseguiram identificá-lo, embora ele continue foragido. Encontraram, ainda, cartões e documentos das lojas que receberiam as mercadorias e descobriram que as peças tinham como destino a cidade mineira de Contagem (MG).