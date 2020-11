Segundo turno das eleições acontecem no próximo Domingo (29)

A disputa pela prefeitura de Goiânia vai ser decidida no próximo domingo (29\11), o segundo turno disputado pelos candidatos Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB), promete levar o eleitorado goiano ás urnas.

Em uma campanha marcada por polêmicas, Vanderlan segue confiante na vitória, mas pesquisas apontam que Maguito provavelmente vai sair vitorioso, no resultado que deve ser divulgado na noite de domingo. A última pesquisa Ibope liberada na terça-feira (24\11), revela a vantagem do emedebista que lidera com 63% das intenções de voto, enquanto Vanderlan tem 37%.

Além de Goiânia, outras 56 cidades do país vão ter a segunda onda de votação para decidir seus representantes. Lembrando que devido a pandemia causa pela Covid-19, os eleitores devem comparecer a sua sessão de votação com máscara, e devem levar caneta. Além de documento com foto e o titulo de eleitor, também disponível no formato digital.