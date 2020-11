Maguito Vilela é eleito prefeito de Goiânia

Em votação no 2º turno, o candidato Maguito Vilela, do MDB, foi eleito o novo prefeito de Goiânia. Às 18h40 deste domingo, dia 29, com 95,35% das urnas apuradas, Maguito tinha 52,52% dos votos válidos, enquanto Vanderlan tinha 47,48%.

Maguito está internado no Hospital Albert Eintein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro com um quadro grave de covid-19. A campanha política foi feita, quase em sua totalidade, sem sua presença, apenas com cabos eleitorais e apoiadores.

Com pouco mais de 95% das urnas apurados, Maguito tem 264.083 votos válidos, sendo eleito prefeito de Goiânia. Já Vanderlan, tem 238.730 votos.

O emedebista, que contou com apoio tímido do atual prefeito Iris Rezende, foi governador de Goiás, senador, vice-presidente do Banco do Brasil e prefeito de Goiânia. Agora, Maguito governará Goiânia tendo como vice o vereador Rogério Cruz, do Republicanos.