Carreta pega fogo na GO-330

O Corpo de Bombeiros Militar, em Ipameri, nesta segunda-feira, 30, foi acionado para uma ocorrência de incêndio em caminhão na rodovia da GO-330, próximo a Ponte do Veríssimo.

No local, a equipe do CBMGO verificou que havia uma carreta, sem a cabine, em chamas. Foi realizado o combate com utilização de 4.500 litros de água. Não houve vítimas. Apesar disso, o veículo ficou completamente destruído. O Corpo de bombeiros ainda não tem informações do que pode ter causado as chamas.