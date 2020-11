Homem morre afogado no Rio das Almas, em Ceres

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado no último sábado (28/11), às 17h, para realizar atendimento de emergência por afogamento no Rio das Almas. Até a anoitecer, a corporação realizou varreduras em vários pontos do local, porém devida as características complexas do rio, como forte correnteza e água turva, o corpo não foi encontrado.

As buscas seguiram pelo comando da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Anápolis, que é voltada para salvamento. A equipe de mergulhadores da Companhia realizou buscas até a tarde deste domingo (29/11), quando encontrou a vítima.

O corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). De acordo com testemunhas, o rapaz que aparentava ter 26 anos, estava em um bar localizado às margens do rio, quando decidiu mergulhar, assim se afogando.