Íris reúne com Daniel Vilela para tratar transição Municipal

Depois do resultado de ontem (29\11), do segundo turno das eleições para prefeito em Goiânia, o atual prefeito Íris Rezende (MDB), se reuniu com o filho de Maguito Vilela (MDB). Daniel será o responsável pela transição do governo enquanto o prefeito eleito ainda não tiver condições de assumir o cargo, devido ao tratamento contra a Covid-19.

Íris revelou aos jornalistas o conteúdo da conversa que teve com Daniel ” Hoje ele (Maguito) tem um filho que é nosso líder, presidente do partido, que vai suprindo a ausência do pai enquanto estiver no hospital. Eu falei: ‘Você tem autoridade, como filho, presidente do partido, enquanto seu pai estiver internado, assumir a chefia da administração municipal’. A cidade toda vai entender, porque é um líder jovem, cheio de vida, já com experiência e tem ao lado dele um vice dotado de todas as qualidades necessárias para um administrador, um homem público”, disse Iris.

Questionado se esse não deveria ser o papel do vice-prefeito Rogério Cruz, o atual prefeito defendeu uma união de forças entre Daniel, ele e o vice de Maguito para o bem da população.