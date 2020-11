Maguito precisa de suporte mínimo dos aparelhos, afirma novo boletim

O prefeito Maguito Vilela (MDB), que está internado desde (27\10), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, teve um novo Boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (30). Maguito continua utilizando a ventilação mecânica. Mesmo com a melhora do quadro, o emedebista ainda respira com a ajuda de oxigenação por membrana extracorporal (Ecmo), aparelho responsável no auxilio da oxigenação e na remoção do gás carbônico do sangue.

Internação

Maguito Vilela foi internado no hospital Albert Einstein, no último dia 27, com cerca de 75% dos pulmões comprometidos e precisou ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Depois de uma piora no dia das eleições,15, Maguito apresentou melhoras em seu quadro, com os novos boletins médicos divulgados. Mesmo assim, o emedebista foi eleito na votação que aconteceu ontem (29\11). Agora, eleito a uma expectativa pela melhora de Maguito para assumir oficialmente a prefeitura.