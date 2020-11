Proposta por Lissauer, Alego realiza sessão especial em homenagem ao prefeito Iris Rezende

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado (MDB), será homenageado nesta terça-feira, 30, às 10h, durante sessão especial no Plenário Getulino Artiaga da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com o Certificado de Reconhecimento Público. De acordo com o presidente da Casa e autor da propositura, deputado Lissauer Vieira (PSB), a honraria é uma forma de agradecer ao emedebista pela sua valorosa contribuição para o progresso de Goiás, em especial de Goiânia, bem como reconhecer o seu profícuo trabalho prestado em defesa da população goiana durante os seus 62 anos de vida pública.

“Através dessa singela homenagem queremos prestar todo o nosso reconhecimento a uma das maiores personalidades políticas do nosso estado e País. Não tenho dúvidas de que todo o trabalho prestado pelo prefeito Iris Rezende durante os seus 62 anos de vida pública ficará como um verdadeiro legado para as gerações futuras. Por isso, nada mais justo do que manifestarmos o nosso sincero agradecimento por toda a sua contribuição em favor da população goiana e de todo o estado de Goiás”, ressaltou Lissauer.

Recentemente, o chefe do Poder Legislativo esteve em audiência com Iris Rezende no Paço Municipal. Na oportunidade, Lissauer discutiu uma série de demandas municipais relacionadas à Capital e reforçou a relação harmônica mantida entre a prefeitura de Goiânia e o Parlamento goiano, conduta exercida e priorizada pelo parlamentar desde o início de sua gestão à frente da Casa de Leis.

A sessão especial de homenagem ao emedebista deve contar com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), dos presidentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE – GO) e dos Municípios (TCM – GO), além de deputados estaduais, federais e servidores da prefeitura de Goiânia e da Assembleia Legislativa.

Trajetória de Iris

Iris Rezende Machado nasceu em 22 de dezembro de 1933, em Cristianópolis, interior de Goiás. Filho de Filostro Machado Carneiro e Genoveva Rezende Machado, Iris mudou-se para Goiânia com a família em 1949, aos 16 anos. Após militar no movimento estudantil, presidindo os grêmios do Colégio Lyceu de Goiânia e da Escola Técnica de Campinas, elegeu-se vereador na Capital, em 1958, com a maior votação proporcional da história.

Em 1962, Iris Rezende foi eleito deputado estadual por Goiás – novamente o mais votado da história, até então. Também ocupou a presidência do Legislativo no período em que o governador Mauro Borges foi cassado pela ditatura militar, em 1964. Em 1965, aos 31 anos, derrotou Juca Ludovico, ex-governador do Estado, na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Prefeito da Capital, Iris implantou o regime de mutirões – construção de obras com a participação popular – asfaltou os principais bairros de Goiânia, desapropriou lotes, duplicou a Avenida Anhanguera, construiu a Vila Redenção, a Vila União, a Vila Alvorada, a Vila Canãa, o Parque Mutirama, entre outras obras.

Já no final de seu mandato, em outubro de 1969, quando era cotado para disputar o governo do Estado, Iris foi cassado pelo regime militar e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Formado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, Iris passou a advogar. Fez centenas de juris na Capital e no interior do Estado e aprimorou uma de suas virtudes: a oratória. Até ser cassado e perder seus direitos políticos, Iris militava no Partido Social Democrata (PSD). Após o fim do pluripartidarismo, com a criação da Arena e do MDB, Iris foi um dos fundadores do MDB em Goiás, partido que abrigava os oposicionistas ao golpe de 1964. Depois, ajudou a criar o PMDB, onde permanece até hoje.

Em 1982, com a volta das eleições para governador, Iris venceu a disputa interna no PMDB (contra Henrique Santillo e Mauro Borges) e foi escolhido o candidato de oposição ao governo de Goiás. Na disputa, venceu o ex-governador Otávio Lage de Siqueira com 2/3 dos votos válidos. No governo, Iris construiu a Vila Mutirão, erguendo mil casas em um único dia. Implantou um grande programa de eletrificação rural no Estado, além de construir 4 mil quilômetros de rodovias – como a GO-020, de Bela Vista a Pires do Rio, e até Catalão; e a GO-118, interligando as principais cidades do nordeste goiano.

Em 1986, assumiu o Ministério da Agricultura no governo do presidente José Sarney (1985-1990). No Ministério, Iris Rezende comandou as chamadas super safras, quando, mesmo em meio a uma grave crise econômica, o país quebrou o recorde de produção de grãos por dois anos consecutivos. Um ano depois, em 1990, Iris disputou pela segunda vez o governo de Goiás e venceu a eleição com mais de 57% dos votos válidos. Em 1994, elegeu-se senador da República.

Em 2004, Iris candidatou-se a prefeito de Goiânia, vencendo a disputa com o então prefeito Pedro Wilson (PT). Com uma administração com elevada aprovação, Iris foi reeleito em 2008 com 74% dos votos válidos – o maior percentual de votos da história da Capital. Em sua gestão, Goiânia foi eleita a Capital com melhor qualidade de vida do Brasil. Como prefeito de Goiânia, Iris prometeu e asfaltou todos os bairros da cidade, construiu o maior número de moradias (chegando a 30 mil lotes e casas doadas), construiu 21 parques e cerca de 400 praças, construiu as primeiras 20 escolas de tempo integral e 52 Centros Municipais de Educação Infantil. Como resultado de tantas obras, Iris Rezende assumiu em 2017, pela quarta vez, o comando da Prefeitura de Goiânia.