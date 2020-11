Terça Gastronômica tem novas promoções para você aproveitar

O projeto Terça Gastronômica oferece descontos em 28 restaurantes e lanchonetes do Flamboyant Shopping, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. E a novidade, neste final de ano, é que a cartela de promoções de todas as terças-feiras foi renovada. Porém, devido a pandemia do coronavírus, os cupons de descontos, por enquanto, terão formato 100% digital.

Para ter acesso aos descontos, basta se dirigir a um dos cavaletes espalhados pelo centro de compras, que contam com um QR Code, que dará acesso no hotsite do shopping. Além disso, o público pode acessar o Instagram para ter acesso ao site, onde constam todas as informações do projeto gastronômico.

Como participar do Terça Gastronômica Flamboyant

Para garantir qualquer promoção da Terça Gastronômica basta apresentar o cupom de desconto postado no site nos restaurantes do shopping. Além disso, outra forma é apresentar o print da oferta escolhida. Os descontos são publicados nos stories do Instagram ou no aplicativo do shopping.

As promoções servem para almoço, happy hour e também no jantar. Assim, há opções de cafés, pratos de frutos do mar, hambúrgueres e também comida japonesa. Entre os restaurantes participantes estão a Tartuferia San Paolo, Pizza Hut e Vivenda do Camarão. Além disso, Doce Doce Confeitaria, Fon Pin e Mc Donald’s. As lojas do Flamboyant Shopping têm funcionado das 10h às 22h.