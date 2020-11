Universidade de Rio Verde realiza Processo Seletivo para ingresso no curso de medicina

A Universidade de Rio Verde realiza nesta segunda-feira, 30 de novembro, o Processo Seletivo na modalidade presencial para ingresso no Curso de Medicina, câmpus Rio Verde. Aproximadamente mil inscritos disputarão as 50 vagas ofertadas, uma concorrência de 20 por vaga. As provas acontecerão às 14 horas exclusivamente na cidade de Rio Verde e terão a duração de 3 (três) horas, com os portões dos prédios abertos às 12 horas e fechados às 14 horas.

Devido a pandemia, a UniRV tomará todos os cuidados, seguindo os protocolos de saúde e o candidato somente terá acesso aos locais de provas com o uso de máscara de proteção descartável e após ser submetido a aferição de temperatura, ficando ciente que poderá ser eliminado caso apresente estado febril ou febre (para níveis de 37,8°C ou superior) sendo encaminhado a local restrito e acionadas as autoridades de saúde pública.

Ainda conforme o Protocolo de Biossegurança, Normas e Orientações, o vestibulando ainda deverá portar caneta esferográfica azul.