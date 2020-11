Veja os resultados do 2º turno das eleições em Goiás

Aconteceu, no último domingo, dia 29 de novembro, o 2º turno das eleições das eleições municipais em boa parte das capitais e grandes cidades do Brasil. Em Goiás, dois municípios tiveram que ir às urnas novamente escolher seus gestores: Goiânia e Anápolis.

Em Anápolis, o atual prefeito Roberto Naves, do PP, foi reeleito com ampla vantagem sobre o adversário, deputado Antônio Gomide, do PT. Com 100% das urnas apuradas, Naves obteve 61,28% dos votos – 101.349 votos, enquanto Gomide teve 38,72% – 64.046 votos.

Já a diferença entre Maguito e Vanderlan, em Goiânia, foi um pouco menor. Após 100% de apuração das urnas eletrônicas, Maguito teve 52,60% – 277.497 votos. O adversário, senador Vanderlan Cardoso, teve 47,40% – 250.036 votos.

Candidato vencedor, Maguito continua internado em São Paulo com um quadro de covid-19.