Preso em Goiás casal suspeito de matar e carbonizar ex-amante

A Polícia Civil de Goiás, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, prendeu um casal suspeito de matar e carbonizar uma mulher de 48 anos que seria ex-amante de um dos acusados. Conforme a polícia, o casal, um homem de 51 anos e uma mulher de 37, confessaram o crime e contaram que mataram a vítima usando uma chave de roda.

O crime aconteceu no dia 3 de agosto deste ano, em uma estrada vicinal nas imediações da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, na altura do Residencial Nova Bauru. Os suspeitos, que foram encontrados no município goiano de Nova Veneza, teriam matado Gilmaria Moreira Santana, que tinha uma relação extraconjugal com o homem e pedia que ele rompesse com sua mulher.

Conforme a polícia, o suspeito, junto com a esposa, planejaram o assassinato de Gilmaria e, depois do crime, fugiram para Nova Veneza, na região metropolitana de Goiânia. Com a localização dois dois e os mandados de busca e apreensão e de prisão em mãos, os policiais civis prenderam o casal.

O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Avaí e a mulher foi levada para a Cadeia Pública de Pirajuí. Segundo a polícia, eles vão responder por homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver.