Conta de energia vai ficar mais cara

A conta de energia do brasileiro deve ficar mais cara a partir desta terça-feira (01\12). Em uma reunião que ocorreu ontem (30\11), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), decidiu que haverá cobrança na conta dos consumidores. Ficou estabelecido o retorno da bandeira vermelha patamar dois no mês de dezembro de 2020.

O sistema de bandeiras tarifárias que faz o preço da energia elétrica sofrer alterações, conforme as condições da rede estava suspenso desde maio, por causa da pandemia do coronavírus. Desde lá a bandeira verde estava acionada, sem nenhuma adição de taxas aos consumidores. A previsão era manter essa política até o dia 31 de dezembro, mas, como ficou decidido na reunião que ocorreu ontem, a cobrança vai voltar por todo o país.

A decisão foi tomada devido à queda no nível dos reservatórios, que estão com o nível abaixo dos 50% de sua capacidade, dados divulgados na página do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ainda de acordo com a pesquisa, os níveis mais baixos foram registrados no Sudeste, Centro e Oeste.