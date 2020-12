Terror em Criciúma: cerca de 30 assaltantes roubam banco e assustam moradores

Por volta da meia-noite desta terça-feira (01\12), criminosos fortemente armados em 10 veículos promoveram momentos de terror na cidade. O grupo invadiu a tesouraria regional de um banco, provocou incêndios, bloqueou ruas, fez reféns e atirou diversas vezes.

A ação começou depois que um caminhão foi lançado em frente a um batalhão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e foi atravessado no túnel do morro do Formigão, que fica na BR-101, na cidade de Tubarão, a via da acesso à cidade. O veículo foi incendiado, bloqueando totalmente o acesso dos policiais. Além disso, foram espalhados miguelitos (apetrechos de metal capazes de furar pneus de carros) para dificultar a ação da polícia e dos bombeiros.

Logo depois, o grupo se dirigiu ao centro da cidade, bloqueou ruas e fez disparos de armas de fogo. Chegaram a ser registrados, 100 tiros em menos de um minuto. Assim que chegaram a uma das agências do Banco do Brasil, foram utilizados explosivos para adentrarem na agência. Seis trabalhadores do departamento de trânsito, foram feitos reféns. Os funcionários foram rendidos e obrigados a tirarem às camisas e sentarem na rua.

Na fuga, os assaltantes deixaram milhares de notas de dinheiro espalhadas pelas ruas, quatro moradores foram presos depois que recolherem o dinheiro que estava no chão. A polícia ainda não sabe quem pode ter coordenado a ação, nenhum dos assaltantes foi preso. Um policial ficou ferido.