Internado há 104 dias, paciente agradece equipe do Hugo

Internado há 104 dias, o vidraceiro Adelson Nery Sampaio, 39, agradeceu à equipe em forma de carta. Ele está na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Nas linhas, um agradecimento carregado de emoção. Todos os profissionais envolvidos no tratamento estão listados.

Ao todo das 36 linhas, pelo menos 26 pessoas estão citadas, entre enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais do departamento de Relacionamento, maqueiros e os assistentes sociais. “Sou eternamente grato pelo que fizeram comigo; desde a minha chegada até hoje, fui tratado como se fosse um parente de cada um de vocês. Aqui no Hugo, percebi empatia, respeito e humanização”, escreveu Adelson Nery.

“Ele é bem comunicativo e disse, durante a nossa visita, que gostaria de agradecer a todos de uma forma igual, sem deixar nenhum dos colaboradores que tiveram contato com ele, sem esquecer de nenhum. O mais engraçado é que ele guarda o nome de um por um em mente”, comenta Kárita Garbin de Moraes, do departamento de relacionamento e ouvidoria do hospital.

A carta surpreendeu a equipe, que se viu valorizada através das palavras. No leito, o paciente descreveu o que lhe chamou atenção nesse período de internação: “Humildade é o que mais me chama a atenção. Hoje, tenho a humildade em saber que estamos aqui por um tratamento, assim como todos os outros pacientes. Temos a humildade em saber que aquele profissional está aqui e se dedica diariamente pelo bem da gente”, agradece.