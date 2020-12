Maguito segue com quadro de saúde estável, diz boletim

O prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB), está livre da Covid-19, de acordo com novo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (02\12). Mesmo assim, não apresentou evoluções significativas em seu quadro nas últimas 24 horas.

No documento divulgado pelo Hospital Albert Einstein Maguito está “traqueostomizado e em ventilação mecânica protetora com bom controle da oxigenação. Segue o suporte da ECMO e estável hemodinamicamente”. Mesma informação do boletim anterior.

Maguito completou na terça-feira (02\12), 40 dias, internado para o tratamento da Covid-19, e também ficou livre da doença. Em novo teste realizado no mesmo dia o prefeito já não apresenta mais em seus exames vestígios do coronavírus.