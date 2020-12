Parque Flamboyant recebe primeira parceria do Programa Amigo Verde

O Parque Flamboyant será o primeiro parque de Goiânia a participar do Programa Amigo Verde, da prefeitura de Goiânia, realizado por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente da capital (Amma). O termo de cooperação com o Grupo Flamboyant será assinado nesta quarta-feira (2/12).

O Programa Amigo Verde visa a adoção voluntária de parques municipais por meio da parceria de pessoas físicas ou jurídicas com a prefeitura de Goiânia. Assim, cabe aos parceiros privados a implantação e manutenção dos equipamentos e serviços. O prazo do termo celebrado é de 36 meses.

Além do Parque Flamboyant, o Parque Sabiá, localizado no Setor Parque das Laranjeiras, faz parte do termo da parceria firmada. Segundo o as regras do Programa Amigo Verde, a pessoa ou empresa adotante tem como contrapartida principal a permissão de explorar publicidade. Dessa forma, pode ser feita por meio de afixação de placas com mensagens publicitárias e informativas da cooperação nos locais adotados. Porém, deve obedecer a critérios definidos para se evitar poluição visual dos parques.

Mais sobre o Programa Amigo Verde

O Amigo Verde também oferece aos parceiros jurídicos o Certificado do Selo de Sustentabilidade Ambiental. Assim, as empresas passam a figurar no cadastro municipal dos empreendimentos com certificação ambiental, cuja publicação ocorre anualmente no site da prefeitura de Goiânia e no Diário Oficial do Município. Dessa maneira, é possível agregar o valor da sustentabilidade às marcas das empresas, porque o projeto garante a comprovação de responsabilidade socioambiental delas. A prefeitura da capital ainda oferece celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental dessas empresas.

Os parques Bosque dos Buritis (Centro) e o Jerivá (Vila Vera Cruz) também estão com parcerias quase concluídas.