Prefeitura inicia nova fase do BRT em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Infraestrutura de Serviços (Seinfra), informou que começou hoje, quarta-feira (2/12), a nova etapa do trecho 1 do BRT, na Avenida 4ª Radial. Devido ao início da obra, o trânsito no trecho entre a Couto Magalhães e Laudelino Gomes, teve que ser alterado.

Conforme a Seinfra, iniciados no final de junho deste ano, já foram concluídos os pavimentos rígido e flexível e a rede de drenagem da pista direita da via, entre as avenidas Circular e Couto Magalhães e a previsão é concluir esses serviços nesse último trecho, (Couto Magalhães/Laudelino Gomes), até o dia 20 de dezembro.

O processo licitatório do trecho 1 do BRT teve orçamento de mais de R$ 85 milhões e foi fechado com deságio de cerca de 21%, por R$ 67,3 milhões, recursos provenientes do Orçamento Geral da União. O investimento está previsto no Plano Plurianual 2018-2020 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

De acordo com o projeto do sistema BRT Norte-Sul, o trecho a ser construído corresponde a 5,1 km de extensão e está localizado entre o Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia (Terminal Cruzeiro), e o Setor Pedro Ludovico, em Goiânia (Terminal Isidória). Esse trecho 1 é composto por uma trincheira, dois terminais de integração aos ônibus comuns (Terminal Cruzeiro e Terminal Correios) e cinco estações de embarque e desembarque.

Segundo a Seinfra, também integram as obras de construção do trecho a requalificação de 9,6 quilômetros de calçadas, pavimentação de 4,8 quilômetros de vias e sinalização viária de 4,8 quilômetros. O prazo para conclusão é de 18 meses.