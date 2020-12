Caravana da Enel leva serviços a população de Nova Crixás

A terceira edição da Caravana Enel Por Goiás será realizada, nesta quinta (03/12), na cidade de Novas Crixás. A ação da Enel Distribuição Goiás tem o objetivo de oferecer serviços de forma facilitada por meio de uma unidade móvel. Dentre essas facilidades, estão incluídos os projetos Troca de Geladeiras e Troca de Lâmpadas. As atividades da Caravana ficarão disponíveis das 8h às 16h, no Centro de Convenções da cidade.

A abertura simbólica do evento, às 11h, contará com a presença de representantes da empresa e de autoridades do município. O programa irá entregar à população local 60 geladeiras que foram sorteadas para clientes da Enel na cidade, os aparelhos refrigeradores doados consomem até 70% menos energia que os antigos, tendo selo de consumo tipo “A”. Os nova-crixaenses também poderão fazer trocas de lâmpadas incandescentes pu fluorescentes por de LED. Serão disponibilizadas 1000 lâmpadas que são 80% mais econômicas, podendo cada cliente efetuar a troca de até 12 lâmpadas.

O programa, que no mês passado passou por São Miguel do Araguaia e Americano do Brasil, tem parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), que efetua cadastro populacional no CadÚnico e distribuição de máscaras. A unidade móvel da Enel oferecerá os serviços disponíveis nas lojas de atendimento físico, como adesões, parcelamentos, religações, negociações de débitos, novas ligações e cadastramento de clientes de baixa renda, por meio do CadÚnico, no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Para participar, é necessário comparecer ao evento portanto um documento oficial com foto e a última conta de energia.