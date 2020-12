PC conclui inquérito e indicia 4 pessoas em caso de advogados mortos em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás informou, na noite da última quarta-feira (2/12), que concluiu o inquérito referente ao duplo homicídio dos advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, em Goiânia. Com o fim das investigações, a polícia indiciou quatro pessoas, sendo um executor, dois intermediários e o mandante.

O inquérito foi finalizado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (Dih) e, de acordo com os policiais, todas as circunstâncias do crime foram devidamente elucidadas e não há mais diligências a serem produzidas.

O procedimento foi remetido ao Poder Judiciário na terça-feira (1/12) e agora o Ministério Público passará à análise dos autos para eventual oferecimento de denúncia.

Relembre o caso

Marcus Aprígio e Frank Alessandro foram mortos a tiros no dia 28 de outubro deste ano, em seu escritório no setor Aeroporto, em Goiânia. Alguns dias depois, a Polícia Civil conseguiu prender Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos, acusado de ter efetuado os disparos. Já Jaberson Gomes, seu comparsa, morreu numa troca de tiros com a PM no Tocantins.

O mandante do crime foi apontado como sendo o agricultor Nei Castelli, que teria encomendado a morte dos dois advogados após perder uma ação na Justiça por posse de uma fazenda avaliada em R$ 46 milhões no município goiano de São Domingos.