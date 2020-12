Promotor do MP-GO é suspenso por ofensas contra ministro Gilmar Mendes

O promotor do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Fernando Krebs, foi suspenso pelo prazo de 30 dias, sem direito à remuneração, por compartilhar nas redes sociais “manifestação com apologia criminosa, discurso de ódio, incitação à violência e caráter ofensivo” contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A aplicação da penalidade se deu após decisão do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

No dia 27 de setembro do ano passado, Krebs compartilhou no Twitter a seguinte postagem: “Quem somos nós para julgar Janot? O homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um”, dias após a divulgação nacional de entrevista em que o então procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, declarou que cogitou matar o ministro Gilmar Mendes, dentro do STF, com um “tiro na cara”.

A postagem do promotor não foi bem vista no meio jurídico. Um processo administrativo disciplinar (PAD) foi instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e, na última terça-feira (2/12), o Plenário do CNMP concluiu que Krebs descumpriu os deveres de “manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal e de zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das Funções Essenciais à Justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes”.