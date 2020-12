TSE determina que Bom Jesus de Goiás terá novas eleições

A determinação do Superior Eleitoral (TSE), concluiu nesta quinta-feira (03\12) que Adair Henriques Silva ((DEM), que foi eleito com 50,36% dos votos no primeiro turno está inelegível. Com isso, o município terá novas eleições ainda sem data para acontecer.

Como a definição a nova votação deve ser feita somente em 2021, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TER-GO). Então, o presidente da Câmara Municipal, que vai assumir a casa ano que vem, também vai comandar o cargo de prefeito da cidade temporariamente.

Decisão

A decisão foi tomada, devido a uma condenação por órgão colegiado da justiça por praticar delitos contra o patrimônio público. Com isso, Adair está enquadrado no “e”, do inciso I do artigo 1º da lei nº 64\1990, que determina que o candidato deve ficar até oito anos de inelegibilidade. Com isso, o candidato estará inelegível até 2023.