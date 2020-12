Ação coordenada pelo Ministério da Justiça combate violência contra o idoso em Goiás

A Polícia Civil de Goiás deflagrou hoje, sexta-feira (4), uma operação com o objetivo de combater crimes de violência contra o idoso. A Operação Vetus faz parte de uma ação inédita coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Em Goiás, a operação foi realizada por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia. A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Conforme a Polícia Civil, a corporação já apurou mais de 130 denúncias que culminaram com a instauração de mais de 50 procedimentos investigativos e o atendimento de mais de 150 pessoas idosas vítimas de violência. Além disso, durante a operação, foram realizadas cerca de 170 visitas a lares de idosos no intuito de verificar a procedência das denúncias.

Hoje, sexta-feira, os policiais da Delegacia do Idoso de Goiânia estão realizando o cumprimento de todas as medidas protetivas deferidas durante a operação na Capital. No decorrer do cumprimento, os policiais irão verificar se as determinações judiciais estão sendo executadas, bem como as condições sociais das vítimas.