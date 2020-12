Decoração natalina da Praça Cívica é inaugurada pelo governo estadual

O Governo de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) fazem, nesta sexta-feira (4/12), a partir das 19h30, a abertura do Natal do Bem 2020. Assim, serão inauguradas a decoração especial e a iluminação natalina na Praça Cívica, sede do governo estadual no Centro de Goiânia.

Devido à pandemia do coronavírus e às restrições de aglomerações, a tradicional Cantata do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter será virtual, com a exibição de um vídeo em painel de led. Além disso, na sequência, haverá uma projeção mapeada nas fachadas do Palácio das Esmeraldas e dos dois prédios laterais.

Mais sobre a decoração natalina na Praça Cìvica

Para o Natal do Bem em Goiânia, a Praça Cívica ganhou uma decoração natalina com cenários contornados por meio milhão de lâmpadas de led. Além disso, guirlandas, estrelas e bolas de natal são alguns dos elemento que enfeitam a decoração. O tema natalino em 2020 é: “Deixe a luz da esperança brilhar”.

A decoração ainda tem uma árvore de Natal de 25 metros de altura, instalada no meio da praça. Ademais, as árvores da praça estão enfeitadas com pingentes iluminados, e os monumentos estão destacados com luzes coloridas.

Neste ano, não haverá palco para shows, mas os painéis de led exibirão musicais gravados. Papai Noel, Mamãe Noel e outros personagens natalinos vão circular pelo espaço, fazendo pequenas apresentações artísticas. O público poderá visitar a decoração do Natal do Bem até o dia 5 de janeiro de 2021, sempre das 18h às 22h.

As equipes da OVG vão usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e orientar os visitantes sobre a necessidade de manter o distanciamento social. Além disso, segundo os organizadores, cuidados com a limpeza do espaço serão redobrados e as pessoas terão álcool em gel à disposição para higienizar as mãos.

Além da decoração de Natal na Praça Cívica, em Goiânia, o governo estadual e a OVG vão distribuir mais de 500 mil brinquedos a crianças em situação de vulnerabilidade social de todos os 246 municípios goianos.