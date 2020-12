Incêndio atinge edifício comercial no Jardim América

O Corpo de Bombeiros Militar, em Goiânia foi acionado, às 12h42, desta sexta-feira, 4, para combater um incêndio em uma loja de material gráfico, localizado na Rua C-160, No Setor Jardim América, em Goiânia.

As equipes do CBMGO realizaram rapidamente a extinção do incêndio evitando que o fogo atingisse outras edificações vizinhas. Não houve vítimas. Neste momento, está sendo realizado o resfriamento para evitar novos focos de incêndio.