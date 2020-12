Ônibus despenca de viaduto em MG, PRF confirma cerca de 10 mortos e vários feridos

Um ônibus caiu de um viaduto na cidade de João Monlevade em Minas Gerais, na tarde dessa sexta-feira (04\11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com o Corpo de Bombeiros está apurando e socorrendo às vítimas. De acordo com ás primeiras informações, o acidente causou 10 mortes e cerca de 29 feridos.

O veículo de turismo, pegou fogo depois de despencar de uma altura de aproximadamente 15 metros. Os feridos mais graves devem ser transportados por helicópteros até hospitais da região. Até o momento, ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, que será investigado pela Polícia Civil.

A queda do ônibus do viaduto ocorreu no Km 350 da BR381. O local fica a cerca de 110 km de Belo Horizonte.