PRF apreende veículo guinchado com droga em Jataí

Na tarde desta quinta-feira (03\12), um veículo que estava sendo rebocado por um auto socorro foi apreendido na BR 364, em Jataí, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga foi encontrada em um Ford Cargo (caminhão utilizado como auto socorro) que rebocava dois veículos em pane e uma motocicleta.

Ao fiscalizar os veículos, o motorista do caminhão informou que foi acionado por dois homens, que eram seus passageiros, para prestar socorro a eles, em razão veículo estar com pane mecânica, próximo a Serranópolis, a cerca de 100 km da cidade de Jataí.

Ao perceberem que os passageiros, de 39 e 42 anos, estavam bastante nervosos e com informações desencontradas, a PRF fez uma vistoria detalhada no interior do carro e foram encontrados, escondidos nas portas e interior dos bancos do veículo, 48 kg de maconha.

Eles foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes local.